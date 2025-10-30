Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Пиза» — «Лацио»: прогноз на матч Серии А

«Пиза» — «Лацио»: прогноз на матч Серии А
Аудио-версия:
Комментарии

Прогноз на матч 9-го тура чемпионата Италии «Пиза» — «Лацио» от автора «Чемпионата» Максима Ермакова.

Ставка: обе забьют за 1.97.

Материалы по теме
«Ставки — это уже не только спорт». Интервью с CEO PARI Русланом Медведем
Эксклюзив
«Ставки — это уже не только спорт». Интервью с CEO PARI Русланом Медведем

«Пизе» пока тяжело в Серии А после повышения. После восьми матчей она находится на предпоследнем месте в таблице, набрав всего четыре очка. Нельзя сказать, что плохо действует в обороне, но очень мало забивает. Хотя у неё получается потрепать нервы фаворитам.

«Лацио» находится в двух очках от зоны еврокубков. Начало сезона для подопечных Маурицио Сарри было тяжёлым, но в последних четырёх матчах они не знают поражений. Одержали победы во встречах с «Дженоа» (3:0) и «Ювентусом» (1:0), а вничью сыграли с «Торино» (3:3) и «Аталантой» (0:0). Три игры «на ноль» — впечатляет.

«Лацио» бы изучить прошлую игру «Пизы» с «Миланом», потому что он так же надёжен в обороне, а всё равно пропустил два мяча. Но вряд ли они будут всерьёз воспринимать этого соперника и учиться на ошибках других команд. Всё-таки футболисты воодушевлены победой над «Ювентусом» и могут допустить недооценку. Мы предлагаем поставить на то, что оба клуба забьют.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android