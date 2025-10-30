«Пиза» — «Лацио»: прогноз на матч Серии А

Прогноз на матч 9-го тура чемпионата Италии «Пиза» — «Лацио» от автора «Чемпионата» Максима Ермакова.

Ставка: обе забьют за 1.97.

«Пизе» пока тяжело в Серии А после повышения. После восьми матчей она находится на предпоследнем месте в таблице, набрав всего четыре очка. Нельзя сказать, что плохо действует в обороне, но очень мало забивает. Хотя у неё получается потрепать нервы фаворитам.

«Лацио» находится в двух очках от зоны еврокубков. Начало сезона для подопечных Маурицио Сарри было тяжёлым, но в последних четырёх матчах они не знают поражений. Одержали победы во встречах с «Дженоа» (3:0) и «Ювентусом» (1:0), а вничью сыграли с «Торино» (3:3) и «Аталантой» (0:0). Три игры «на ноль» — впечатляет.

«Лацио» бы изучить прошлую игру «Пизы» с «Миланом», потому что он так же надёжен в обороне, а всё равно пропустил два мяча. Но вряд ли они будут всерьёз воспринимать этого соперника и учиться на ошибках других команд. Всё-таки футболисты воодушевлены победой над «Ювентусом» и могут допустить недооценку. Мы предлагаем поставить на то, что оба клуба забьют.