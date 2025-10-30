«Кальяри» — «Сассуоло»: назван самый вероятный счёт

30 октября 2025 года в матче 9-го тура Серии А сыграют «Кальяри» и «Сассуоло». Встреча состоится на стадионе «Унипол Домус» в Кальяри. Начало — в 20:30 мск.

Команды соседствуют в турнирной таблице, а разница между ними — всего лишь одно очко.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Кальяри» можно с коэффициентом 2.60, а шансы «Сассуоло» оценили в 2.85. Ничья идёт с коэффициентом 3.15.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.18, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.68.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90. Наиболее вероятный счёт — 0:0 за 6.50.