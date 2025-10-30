Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Кальяри» — «Сассуоло»: назван самый вероятный счёт

«Кальяри» — «Сассуоло»: назван самый вероятный счёт
Комментарии

30 октября 2025 года в матче 9-го тура Серии А сыграют «Кальяри» и «Сассуоло». Встреча состоится на стадионе «Унипол Домус» в Кальяри. Начало — в 20:30 мск.

Материалы по теме
«Ставки — это уже не только спорт». Интервью с CEO PARI Русланом Медведем
Эксклюзив
«Ставки — это уже не только спорт». Интервью с CEO PARI Русланом Медведем

Команды соседствуют в турнирной таблице, а разница между ними — всего лишь одно очко.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Кальяри» можно с коэффициентом 2.60, а шансы «Сассуоло» оценили в 2.85. Ничья идёт с коэффициентом 3.15.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.18, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.68.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90. Наиболее вероятный счёт — 0:0 за 6.50.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android