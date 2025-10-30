Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Кальяри» — «Сассуоло»: прогноз «Чемпионата»

«Кальяри» — «Сассуоло»: прогноз «Чемпионата»
Аудио-версия:
Комментарии

Прогноз на матч 9-го тура чемпионата Италии «Кальяри» — «Сассуоло» от автора «Чемпионата» Максима Ермакова.

Ставка: ничья за 3.15.

Материалы по теме
«Ставки — это уже не только спорт». Интервью с CEO PARI Русланом Медведем
Эксклюзив
«Ставки — это уже не только спорт». Интервью с CEO PARI Русланом Медведем

«Сассуоло» обживается в Серии А после повышения, поэтому от него не требуют сворачивать горы. Держится вне зоны вылета — и ладно. Даже на одно очко опережает клуб из Кальяри, но результативность ничуть не лучше. Тоже восемь голов забила команда под руководством Фабио Гроссо.

Тренер достойный, умеет настраивать своих подопечных и приучает их не смотреть на статус соперников. Он отмечает, что сила команды заключается в балансе между опытом и молодостью. Это помогло выиграть Серию В, а теперь помогает не впадать в депрессию и держаться подальше от зоны понижения в Серии А.

После серии из двух побед в матчах с «Удинезе» (3:1) и «Вероной» (1:0) клуб из Сассуоло сыграл вничью с «Лечче» (0:0) и уступил «Роме» (0:1). Римлянам помог ранний гол, но по качеству атак он не сильно превосходил подопечных Фабио Гроссо. Центральный нападающий Андреа Пинамонти — единственный, кто забил хотя бы два гола в этом сезоне за клуб.

Опытный Доменико Берарди получил травму в матче с римлянами, но по-прежнему неизвестна степень тяжести. Зато в составе есть 37-летний Неманья Матич — бывшая звезда «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Его вклад в команду неоценим и поможет добыть ничью, на которую мы делаем прогноз. Слишком схожие по качеству и выступлениям в этом сезоне соперники, и они оба потеряли важных игроков атаки.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android