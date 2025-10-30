«Северсталь» — «Динамо»: букмекеры оценили шансы команд

«Ледовый дворец» в Череповце примет матч регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» — «Динамо» Москва 30 октября. Начало — в 19:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить фаворита. Сделать ставку на победу «Северстали» в основное время предлагается с коэффициентом 2.35, что приблизительно составляет 42% вероятности.

Ничья и овертайм идут за 4.90, а победа «Динамо» Москва по итогам трёх периодов оценивается в 2.50.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что будет результативный хоккей. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен с коэффициентом 1.65, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 2.20.

Если обе команды забьют больше 1.5 шайбы, сыграет коэффициент 1.70. Буллит в основное время оценивается в 6.00.