«Северсталь» — «Динамо»: прогноз на матч в Череповце

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру КХЛ «Северсталь» — «Динамо» Москва.

Ставка: итоговая победа «Северстали» за 1.85.

Команда Андрея Козырева в отличном тонусе. Недавно добыла разгромные 4:1 над «Шанхайскими Драконами», и это уже седьмая победа подряд! В той игре решили исход скорость входа в чужую зону и добивание на пятаке — забивали Абросимов, Ильин, Муханов, Чебыкин. Такой игровой профиль важен против «Динамо», которое не любит быстрые переводы за спину защитникам.

У Алексея Кудашова, впрочем, тоже есть позитивные моменты. Ранее его «Динамо» разнесло «Спартак» со счётом 5:0. Эталон по работе спецбригад и смене темпа. Но календарь плотный. 28 октября бело-голубые играли с «Шанхайскими Драконами», которые после погрома от «Северстали» разозлились. А уже 30 октября — новый выезд в Череповец. Это сокращает время на восстановление и подготовку к сопернику.

Прогнозируем, что «Северсталь» одержит итоговую победу. Возможно, за пределами основного времени. Подытожим аргументы. Серия побед, свежесть и возвращение скоростных хоккеистов в атаке плюс более короткая пауза между играми у соперника — всё это говорит в пользу хозяев. Ждём плотный первый период, а голы — ближе к экватору встречи. Итог по ощущениям: 2:2 к 60-й минуте и победа хозяев в овертайме или буллитах.