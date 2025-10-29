Скидки
«Кёльн» — «Бавария»: прогноз Павла Погребняка на матч Кубка Германии

Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч «Кёльн» — «Бавария».

Ставка: победа «Баварии» в первом тайме за 1.59.

Кубок Германии . 1/16 финала
29 октября 2025, среда. 22:45 МСК
Кёльн
Кёльн
Не начался
Бавария
Мюнхен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Кёльну» явно не повезло с жеребьёвкой – немецкая машина мчится, не жалея соперников.

«Кёльн» прибавил в обороне – три игры не пропускает больше одного мяча.

Что касается «Баварии», то она ни разу не проигрывала в этом сезоне, даже лучше – ни разу не играла вничью. Забивает в среднем больше трёх голов за игру и просто катком проходит по всем. Думаю, что «Кёльну» будет очень тяжело не пропустить много, а выиграть ещё сложнее.

Моя ставка – победа «Баварии» в первом тайме», — приводит слова Погребняка «РБ Спорт».

