«Авангард» — «Барыс»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Барыс».

Ставка: победа «Авангарда» и ТБ 6.5 за 3.15.

«Команда Ги Буше сейчас переживает не самый простой отрезок. После двух поражений подряд в Омске не паникуют, но и расслабляться некогда. Сам тренер на последней пресс-конференции отметил, что ждёт возвращения из списка травмированных Наиля Якупова и Василия Пономарёва, как минимум они оба способны вдохнуть свежесть в атакующую игру «ястребов», а как максимум — это звёзды омского клуба, с ними команда станет ещё более мощной. Вратарская бригада, включающая в себя Никиту Серебрякова и Андрея Мишурова, действует уверенно и совершает мегасейвы, но вот оборона в последнее время даёт сбои, что стоило команде очков. Впрочем, даже на фоне неидеальной игры «Авангард» одержал три победы в последних восьми встречах — над «Металлургом» 5:1, «Трактором» 8:5 и «Автомобилистом» 3:2 в овертайме. Сейчас омичи занимают четвёртое место на Востоке.

Коллектив Михаила Кравца пока держится в зоне плей-офф и занимает седьмую строчку в Восточной конференции. Да, стабильности астанчанам пока не хватает, потому что в последних семи матчах «Барыс» выиграл лишь дважды: громко хлопнул «Авангард» со счётом 6:2 и уверенно разобрался с «Амуром» 3:1. Но при этом команда показывает живой и трудолюбивый хоккей, который пока что доказывает всем, что даже при ограниченных ресурсах и стратегии воспитания молодёжи можно конкурировать с топами, в составе которых самые мастеровитые спортсмены. По заброшенным шайбам «Барыс» идёт 14-м в лиге, но его атакующая структура постепенно выстраивается, и команда точно не подарок для тех соперников, которые всё ещё проваливаются в обороне.

Чего я жду от игры? Эта встреча станет второй между командами в текущем сезоне. В первой «Барыс» сенсационно разгромил «Авангард» 6:2. Теперь у омичей есть отличный шанс на реванш, тем более матч пройдёт на их площадке. После серии неудач «ястребы» наверняка выйдут предельно заряженными, чтобы вернуть уверенность себе и болельщикам. Мой прогноз: жду яркий, атакующий хоккей и уверенную победу «Авангарда», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».