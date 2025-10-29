«Ак Барс» — «Металлург»: прогноз Дарьи Мироновой на матч КХЛ в Казани

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Металлург».

Ставка: ТМ 6 за 1.55.

«Теперь эту пару можно назвать тяжёлой для прогнозов. «Металлург» был на ходу со старта сезона и лишь иногда сходил с рельсов. В 20 встречах у команды пять поражений — это феноменальный результат. «Магнитка» первая на Востоке с 32 очками и разностью 81:54 по голам. А на втором месте расположился «Ак Барс», одержавший 10 побед кряду. Ситуация из провальной развернулась на 360 градусов в угрожающую для соперников. Казанцы забивают, двигаются, реализуют большинство и стараются найти баланс в обороне в критических играх. Однако важно обратить внимание и на уровень соперников. Магнитогорцы — проверка на прочность и новоиспечённую уверенность. Так что оба коллектива подошли к этой встрече в отличной форме.

Для «Металлурга» это будет четвёртый матч на выезде. В предыдущих трёх было поражение 3:5 в Нижнекамске, победы (2:1 ОТ) в Новосибирске и (4:1) в Омске. Несмотря на то что коллективы уже дважды пересеклись в сентябре, такой «Ак Барс» уже более непредсказуемый и сложный для любого оппонента. Команды обменялись гостевыми успехами и пробивали ТБ 6.5 в обоих случаях. Не факт, что стоит ждать повторения, поскольку задачи казанцев — плотность на своём пятаке и давление впереди.

Разинский «Металлург» всегда настроен на атаку, но также умеет играть по счёту и может закрыться. Конечно, история очных встреч говорит нам о высокой результативности, однако многое будет зависеть от того, какую тактику выберет наставник гостей и как хозяева смогут перестроиться. Сейчас у них это здорово получается, виден прогресс. Поэтому очень сложная пара, а результат может пойти в любую сторону», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».