«Лорьян» — «ПСЖ»: прогноз Семёна Зигаева на матч Лиги 1

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги 1 «Лорьян» — «ПСЖ».

Ставка: победа «ПСЖ» и его тотал больше 2.5 за 1.88.

Франция — Лига 1 . 10-й тур
29 октября 2025, среда. 21:00 МСК
«Лорьян» перед началом прошлого сезон возглавил Оливье Панталони и с ходу вернул команду в элиту французского футбола. В Лиге 1 пока «Лорьян», правда, выглядит так себе. Позади уже девять туров, а в активе всего две победы, ещё две ничьих и пять поражений, при этом грандам, таким как «Марсель» и «Лилль», «Лорьян» проигрывал разгромно. Поэтому в итоге разница мячей 12:21 и место в зоне стыковых матчей.

«ПСЖ» в прошлом сезоне забрал все трофеи внутри Франции, но куда важнее для боссов клуба и фанатов победа в Лиге чемпионов, первая в истории для парижан. В нынешнем розыгрыше главного клубного турнира Европы «ПСЖ» — одна из пяти команд, кто пока не потерял очки и по разнице забитых и пропущенных мячей возглавляет турнирную таблицу.

Что касается чемпионата Франции, то и тут парижане лидируют, но на сей раз к 10-му туру уже потеряли немало очков. Две ничьих со «Страсбургом» и «Лиллем», но главное — поражение от «Марселя». В прошлом розыгрыше Лиги 1 «ПСЖ» до того, как оформил титул, не проиграл ни разу. Уже выше я писал, что «Лорьян» в этом сезоне пока не впечатляет и с грандами выглядит плохо, поэтому, несмотря на домашнюю игру, сенсации от них ждать не стоит», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

