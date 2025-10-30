Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Факел» — «Арсенал»: стал известен фаворит матча Кубка России

«Факел» — «Арсенал»: стал известен фаворит матча Кубка России
Комментарии

30 октября Воронеж принимает матч шестого раунда Пути регионов Кубка России «Факел» — «Арсенал» Тула. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Материалы по теме
«Пиза» — «Лацио». Хуан Куадрадо станет проблемой для Сарри
«Пиза» — «Лацио». Хуан Куадрадо станет проблемой для Сарри

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Факела» в основное время предлагается с коэффициентом 1.82, что приблизительно составляет 55% вероятности.

Ничья идёт за 3.15, а победа «Арсенала» по итогам 90 минут оценивается в 4.60.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что будет результативный футбол. Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 1.50, а тотал больше 2.5 гола — с коэффициентом 2.40.

Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 2.40. Индивидуальный тотал «Факела» больше 1.5 гола идёт за 2.25.

Материалы по теме
Претендентов четверо, фаворит — «Зенит». Кто станет чемпионом РПЛ?
Претендентов четверо, фаворит — «Зенит». Кто станет чемпионом РПЛ?
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android