«Факел» — «Арсенал»: стал известен фаворит матча Кубка России

30 октября Воронеж принимает матч шестого раунда Пути регионов Кубка России «Факел» — «Арсенал» Тула. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Факела» в основное время предлагается с коэффициентом 1.82, что приблизительно составляет 55% вероятности.

Ничья идёт за 3.15, а победа «Арсенала» по итогам 90 минут оценивается в 4.60.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что будет результативный футбол. Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 1.50, а тотал больше 2.5 гола — с коэффициентом 2.40.

Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 2.40. Индивидуальный тотал «Факела» больше 1.5 гола идёт за 2.25.