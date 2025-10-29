«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»: прогноз Александра Елагина на матч Кубка лиги

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч Кубка лиги «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас».

Ставка: победа «Ливерпуля» и обе забьют за 2.80.

«Кто бы мог представить, что могучий «Ливерпуль» не сможет одолеть скромных столичных «орлов» на протяжении трёх матчей кряду. В последнем туре АПЛ прошлого сезона «красные» уже в ранге чемпиона принимали на «Энфилде» новоиспечённого обладателя Кубка Англии — «Пэлас», который неделей ранее сенсационно обыграл в финале «Манчестер Сити». Своеобразная репетиция августовского Community Shield завершилась неожиданной ничьей 1:1. Через три месяца — 10 августа на «Уэмбли» — «Орлы» преподнесли чемпиону ещё один неприятный сюрприз, не дав ему начать новый сезон с ожидаемой победы в Суперкубке Англии, проще говоря, взяв над ним верх в серии пенальти, которая проводилась после ничейных (2:2) 90 минут игры. Причём «Ливерпуль» дважды вёл в счёте, «Пэлас» дважды отыгрывался и в итоге увёз в Южный Лондон трофей. В новом сезоне последовало шокирующее для чемпиона продолжение в виде закономерного проигрыша 1:2 в 6-м туре Премьер-лиги на поле столичного «Селхёрст Парк». Хозяева могли наколотить чемпиону не два, а пять голов, если бы не героическая игра вратаря «красных» Алиссона, который, кстати, не будет играть в грядущем кубковом матче, так как восстанавливается после травмы.

«Ливерпуль» сегодня пребывает в кризисе и вполне может вылететь из Кубка Лиги, который он выигрывал в позапрошлом году ещё с Юргеном Клоппом. С новым же тренером, голландцем Арне Слотом, «красные», став чемпионом, в текущем сезоне проиграли пять из шести (!) последних матчей во всех турнирах. На прошлой неделе победа во Франкфурте в рамках Лиги чемпионов дала «Ливерпулю» небольшую передышку в чёрной серии поражений в Премьер-лиге, но в субботу мерсисайдцы были биты в Лондоне «Брентфордом» в 9-м туре АПЛ. «Ливерпуль» уже сравнявшийся по количеству своих поражений в АПЛ с прошлым сезоном, может считать себя аутсайдером в борьбе за сохранение чемпионского титула в Премьер-лиге, отставая на семь очков от лидирующего «Арсенала».

Правда, и «Кристал Пэлас» не может похвастаться успехами, так как уже трижды проиграл и однажды сыграл вничью в последних четырёх матчах: АПЛ и Лиге Конференций, причём воскресное фиаско в 9-м туре АПЛ на «Эмирейтс» от «Арсенала» 0:1 последовало сразу за поражением от кипрской «Ларнаки» с тем же счётом.

В свете своей нынешней чёрной серии «Ливерпуль» просто приговорён играть с «Пэлас» только на победу, но и «Пэлас», скорее всего, сможет ответить голом», — приводит слова Елагина «Ставка ТВ».