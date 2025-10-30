Скидки
«Факел» — «Арсенал»: прогноз на матч в Воронеже

Комментарии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру Кубка России между «Факелом» и тульским «Арсеналом».

Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.25.

У воронежского клуба есть ресурсы, чтобы задавить оппонента стартовым прессингом и выиграть подборы на чужой трети. «Арсенал», вероятно, ответит вертикальными выпадами в свободные зоны за спиной пары опорников, будет искать передачами Мирзова и Калмыкова. Фактор, который тоже может сыграть свою роль, — календарь. Хозяева возвращаются из Хабаровска, и у них на два дня меньше на подготовку.

При таких раскладах первые 20 минут игры будут важны. И всё же прогнозируем, что «Факел» пройдёт дальше в Кубке России. Причины — доминирование дома, отлаженная игра без мяча при Василенко и более цельный розыгрыш стандартов в сумме с хорошей формой в целом.

Ждём осторожный первый тайм и основные события после перерыва. Можно проверить, что второй тайм будет результативнее первого. Но и П1 тоже подойдёт.

