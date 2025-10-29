Скидки
«Суонси» — «Манчестер Сити»: прогноз Романа Павлюченко на игру Кубка лиги

Известный в прошлом футболист дал прогноз на матч Кубка лиги «Суонси» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-2.5) за 2.40.

Англия — Кубок лиги . 1/8 финала
29 октября 2025, среда. 22:45 МСК
Суонси Сити
Суонси
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нас ждёт матч Кубка английской Лиги «Суонси» —«Манчестер Сити». В любом случае, «Сити» катком переедет хозяев поля. Говорить даже о ничьей здесь нет смысла. Даже если «Сити» выйдет вторым составом, это футболисты, которые по уровню не уступают основе. У Гвардиолы два равноценных состава, это решающий фактор в таких матчах. Каждый запасной игрок может спокойно выйти и решить эпизод.«Суонси» может стараться, биться, но против такой машины у них практически нет шансов.

«Сити» играет в тот футбол, который слабые команды выдержать не могут. Это постоянное владение мячом, давление, скорость, короткие передачи и постоянные рывки. Команда привыкла решать всё быстро, не давая сопернику времени на реакцию. «Суонси» будет отсиживаться в обороне и пытаться отбиваться, но класс соперников просто несопоставим.

Я думаю, здесь будет крупный счёт. «Манчестер Сити» спокойно реализует свои моменты и не даст «Суонси» ни единого шанса. Разница в классе огромная, поэтому верю в победу гостей с разницей минимум в три мяча. А если они сыграют на полную, то и больше. «Суонси» просто не выдержит темп и давление, которое «Сити» задаст с первых минут. Уровень команд слишком разный, чтобы говорить о какой-то интриге», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».

