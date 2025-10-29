«Ньюкасл» — «Тоттенхэм»: прогноз Романа Павлюченко на игру Кубка лиги 29 октября

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка лиги «Ньюкасл» — «Тоттенхэм».

Ставка: победа «Ньюкасла» за 1.78.

«Ещё один матч Кубка — «Ньюкасл» — «Тоттенхэм». Здесь важный момент — «Ньюкасл» играет дома. А на «Сент-Джеймс Парке» всем командам очень тяжело. Болельщики заряжают стадион, атмосфера там мощная, и «сороки» всегда действуют агрессивно, не отпуская соперника. Я говорил уже, что «Эвертон» — не самый сложный соперник, которого «Тоттенхэм» спокойно обыграл, а вот «Ньюкасл» — намного сильнее, особенно в родных стенах.

Для «Тоттенхэма» это будет крайне непростой матч. Они играли 26-го числа, а уже 29-го снова выходят на поле. Это плотный график, и выезд в Ньюкасл — не из лёгких. Соперник физически крепкий, много прессингует, быстро переключается в атаку и умеет наказывать за ошибки. А у «Ньюкасла» немного попроще с графиком — прошлая игра была на день раньше на домашнем поле, поэтому никуда перемещаться не надо.

У «Тоттенхэма» есть качество, однако после такого плотного календаря сил может не хватить. «Ньюкасл» на своём поле очень стабилен и редко уступает. Думаю, хозяева с первых минут навяжут свою игру, будут активно идти вперёд и создавать моменты. В таких условиях «Тоттенхэму» будет тяжело противостоять. Так что ставлю на хозяев. Они сейчас в хорошей форме, дома действуют уверенно и, на мой взгляд, должны обыгрывать лондонцев», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».