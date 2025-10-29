«Интер» — «Фиорентина»: прогноз Алексея Гасилина на матч Серии А

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч Серии А «Интер» — «Фиорентина».

Ставка: победа «Интера» и ТБ 2.5 за 2.12.

«Интер» дома выглядит мощно. Команда на «Джузеппе Меацца» чувствует себя уверенно — три победы подряд с общим счётом 9:2. Да, в прошлом туре миланцы оступились в гостях в игре с «Наполи», но сейчас важно быстро вернуть уверенность. Если «Интер» хочет бороться за чемпионство, терять очки больше нельзя.

У «Фиорентины» сейчас всё совсем ужасно, «фиалки» ни разу не победили в этом сезоне в Серии А и обитают в зоне вылета. В последних пяти очных встречах команды четыре раза пробили «верх». Отсюда и мой прогноз — верю в победу «Интера» в комбинации с тоталом больше 2.5», — приводит слова Гасилина «Ставка ТВ».