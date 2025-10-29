«Арсенал» — «Брайтон»: ставки и коэффициенты на матч Кубка лиги

29 октября 2025 года в матче 1/8 финала Кубка английской лиги сыграют «Арсенал» и «Брайтон». Встреча состоится на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Начало — в 22:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение лондонцам. Поставить на победу «Арсенала» можно с коэффициентом 1.43, а шансы «Брайтона» оценили в 7.20. Ничья идёт с коэффициентом 4.60.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.35. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.78. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу лондонского клуба за 7.50.

«Арсенал» планирует провести один из лучших сезонов, и Кубок английской лиги наверняка входит в планы. Уже был побеждён «Порт Вейл» (2:0), но это только начало, потому что впереди по-настоящему опасные соперники. С той самой встречи в Кубке лиги началась победная серия «канониров» во всех турнирах. Она насчитывает уже семь матчей. Пять последних выиграны всухую: в АПЛ – у «Вест Хэма» (2:0), «Фулхэма» (1:0) и «Кристал Пэлас» (1:0), а в Лиге чемпионов – у «Олимпиакоса» (2:0) и «Атлетико» (5:0).

В Кубке лиги «чайки» прошли уже двух соперников. Выиграли у «Оксфорд Юнайтед» (6:0) и «Барнсли» (6:0). На еврокубки команда не отвлекается, поэтому Хюрцелеру будет проще произвести ротацию. В предыдущей встрече с «Манчестер Юнайтед» (2:4) прервалась беспроигрышная серия из четырёх матчей в АПЛ.