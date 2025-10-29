«Интер» — «Фиорентина»: ставки и прогнозы на матч Серии А

29 октября 2025 года в матче 9-го тура Серии А сыграют «Интер» и «Фиорентина». Встреча состоится на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Начало — в 22:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение миланцам. Поставить на победу «Интера» можно с коэффициентом 1.37, а шансы «Фиорентины» оценили в 8.50. Ничья идёт с коэффициентом 5.00.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.07. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу миланцев за 6.50.

«Интер» под руководством Киву пока не дотягивает до чемпионского уровня, хотя и выглядит весьма симпатично. Впечатляющая серия из семи побед во всех турнирах прервалась в матче с главным конкурентом в борьбе за перое место в Серии А «Наполи» (1:3).

Подопечные Стефано Пиоли находятся в зоне вылета и не выиграли ни одного матча в этом сезоне. Хорошо, что удаётся побеждать хотя бы в Лиге конференций, однако уровень сопротивления там несопоставим с Серией А. После двух поражений в матчах с «Ромой» (1:2) и «Миланом» (1:2) получилось сыграть вничью с «Болоньей» (2:2).