Стали известны шансы ЦСКА победить «Пари НН»

31 октября 2025 года в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют ЦСКА и «Пари НН». Встреча состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 19:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Москвы. Поставить на победу ЦСКА можно с коэффициентом 1.44, а шансы «Пари НН» оценили в 7.80. Ничья идёт с коэффициентом 4.90.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.30.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу московского клуба за 7.00.