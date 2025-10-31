Скидки
ЦСКА — «Пари НН»: определён самый вероятный счёт

ЦСКА — «Пари НН»: определён самый вероятный счёт
Комментарии

31 октября 2025 года в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют ЦСКА и «Пари НН». Встреча состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 19:00 мск.

Поставить на победу ЦСКА можно с коэффициентом 1.44, а шансы «Пари НН» оценили в 7.80. Ничья идёт с коэффициентом 4.90.

Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.30. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95.

Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу московского клуба за 7.00. Заключить пари на победу ЦСКА со счётом 1:0 предлагается за 7.50, а ничья 1:1 идёт за 7.80.

Следом идёт победа ЦСКА 2:1 (8.50).

