ЦСКА — «Пари НН»: прогноз «Чемпионата»

Прогноз на матч 14-го тура чемпионата России ЦСКА — «Пари НН» от автора «Чемпионата» Максима Ермакова.

Ставка: ЦСКА победит с форой (-1.5) за 2.10.

ЦСКА проводит отличный сезон, но из-за недавнего поражения в матче с «Локомотивом» (0:3) находится в двух очках от возглавляющего таблицу РПЛ «Краснодара». Особенно хорошо подопечные Фабио Челестини выступают на домашнем стадионе, одержав шесть побед и один раз сыграв вничью.

Серия гостей из семи поражений во всех турнирах прервалась только в последней встрече, в которой клубу из Нижнего Новгорода удалось удержать ничью с «Балтикой» (0:0). Хотя Алексей Шпилевский считает, что его подопечные заслуживали победу. В атаке они и правда были опаснее калининградской команды. Но это была домашняя игра.

В гостевых матчах «Пари НН» в этом сезоне во всех турнирах вообще не набирал даже одного очка. Все девять встреч на выездах завершились для него поражениями. Что ещё хуже — забил всего лишь два мяча. Можно, конечно, рассчитывать на мастерство Хуана Босельи, который забил пять мячей в РПЛ, но как единое целое команда вряд ли может рассчитывать на успех.

Предлагаем поставить на то, что ЦСКА выиграет с разницей минимум в два мяча. Никто в этом розыгрыше РПЛ не выступает на домашнем стадионе лучше. И никто не играет хуже на выезде, чем «Пари НН». У армейцев есть классная полузащита, которая является сердцем и двигателем. Это заставит соперника выживать.