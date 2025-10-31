«Зенит» — «Локомотив»: прогноз и коэффициенты на матч РПЛ

1 ноября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге «Зенит» примет «Локомотив». Это центральный матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Стартовый свисток — в 20:15 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.57, что приблизительно составляет 64% вероятности.

Ничья идёт за 4.63, а победа «Локомотива» оценивается в 6.16.

Вместе с тем аналитики не сомневаются, что будет результативный футбол. Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 2.36, а тотал больше 2.5 гола — с коэффициентом 1.69. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.71.