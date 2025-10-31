Букмекеры оценили шансы дортмундской «Боруссии» победить «Аугсбург»

31 октября 2025 года в матче 9-го тура немецкой Бундеслиги сыграют «Аугсбург» и «Боруссия» Дортмунд. Встреча состоится на стадионе «ВВК-Арена» в Аугсбурге. Начало — в 22:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Дортмунда. Поставить на победу «Боруссии» можно с коэффициентом 1.68, а шансы «Аугсбурга» оценили в 4.60. Ничья идёт с коэффициентом 4.30.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.50.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.55. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 8.50.