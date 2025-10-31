«Аугсбург» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз на матч чемпионата Германии

Прогноз на матч 9-го тура чемпионата Германии «Аугсбург» — «Боруссия» Дортмунд от автора «Чемпионата» Максима Ермакова.

Ставка: «Боруссия» выиграет у «Аугсбурга» + тотал меньше 4.5 мяча за 2.25.

Не получается у «Аугсбурга» выкарабкаться из кризиса, в который он попал ещё в прошлом сезоне. Даже приход на пост главного тренера Сандро Вагнера ничего не поменял. Кажется, теперь он находится под большим давлением. Особенно после поражения в прошлом матче Бундеслиги с «Лейпцигом» (0:6) и вылета из Кубка Германии, виновником которого стал «Бохум» (0:1).

У «Боруссии» из Дортмунда нет таких трудностей. Под руководством Нико Ковача она занимает четвёртое место в турнирной таблице Бундеслиги, отстав от возглавляющей её «Баварии» на семь очков. Слишком большое отставание, но рано терять надежду. Многие не узнают команду в этом сезоне — всего 14 забитых мячей за восемь матчей. Куда-то подевалась агрессивная атака.

Зато наладилась игра в обороне, о чём свидетельствуют всего лишь шесть пропущенных голов. Был неудачный отрезок, во время которого клуб из Дортмунда сыграл вничью с «Лейпцигом» (1:1) и проиграл «Баварии» (1:2). Но уверенность вернулась к команде с победами в матчах с «Копенгагеном» (4:2) в Лиге чемпионов, с «Кёльном» (1:0) в Бундеслиге и в Кубке Германии с «Айнтрахтом» — 1:1 (4:2 пен.).

Мы не сомневаемся в победе «Боруссии», но не считаем, что встреча получится результативной. В Лиге чемпионов подопечные Нико Ковача стабильно забивают по четыре мяча, но в Бундеслиге они более осторожны, понимают важность каждого добытого очка. Но «Аугсбург» в его нынешнем состоянии точно не способен насолить гостям из Дортмунда.