Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Пиза» — «Лацио»: прогноз Алексея Гасилина на матч Серии А

«Пиза» — «Лацио»: прогноз Алексея Гасилина на матч Серии А
Комментарии

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч Серии А «Пиза» — «Лацио».

Ставка: ТБ 3 за 3.34.

Италия — Серия А . 9-й тур
30 октября 2025, четверг. 22:45 МСК
Пиза
Пиза
Не начался
Лацио
Рим
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Пиза» — новичок Серии А и пока среди элиты чувствует себя неуверенно (19-е место). В матче с командами из нижней части таблицы подопечные Джилардино могут побороться на равных, но против топов такое не проходит — оборона просто разваливается и много пропускает.

«Лацио» же нужно подниматься выше, нынешнее 10-е место — явно не уровень команды. Состав у римлян намного сильнее, и гости вполне способны разгромить соперника. Поэтому жду много голов от этой встречи, но лучше подстраховаться — возьму тотал больше 3», — приводит слова Гасилина «Ставка ТВ».

Материалы по теме
«Пиза» — «Лацио». Хуан Куадрадо станет проблемой для Сарри
«Пиза» — «Лацио». Хуан Куадрадо станет проблемой для Сарри
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android