«Пиза» — «Лацио»: прогноз Алексея Гасилина на матч Серии А
Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч Серии А «Пиза» — «Лацио».
Ставка: ТБ 3 за 3.34.
Италия — Серия А . 9-й тур
30 октября 2025, четверг. 22:45 МСК
Пиза
Пиза
Не начался
Лацио
Рим
«Пиза» — новичок Серии А и пока среди элиты чувствует себя неуверенно (19-е место). В матче с командами из нижней части таблицы подопечные Джилардино могут побороться на равных, но против топов такое не проходит — оборона просто разваливается и много пропускает.
«Лацио» же нужно подниматься выше, нынешнее 10-е место — явно не уровень команды. Состав у римлян намного сильнее, и гости вполне способны разгромить соперника. Поэтому жду много голов от этой встречи, но лучше подстраховаться — возьму тотал больше 3», — приводит слова Гасилина «Ставка ТВ».
