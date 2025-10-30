«Динамо» Минск — «Амур»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» Минск — «Амур».

Ставка: победа «Динамо» и его тотал больше 3.5 за 2.20.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 30 октября 2025, четверг. 19:10 МСК Динамо Мн Минск Не начался Амур Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Минское «Динамо» сейчас смотрится очень солидно и совершенно заслуженно занимает место в четвёрке на Западе. Команда Дмитрия Квартальнова играет ярко, агрессивно и, что особенно важно, системно. В последних матчах минчане показывают отличный хоккей: победа над «Ладой» 4:0, над «Шанхаем» 2:1 по буллитам и затем просто разрыв «Сочи» со счётом 8:2. Первая тройка просто сияет. Работают быстро, остро и каждую игру создают массу моментов. Лимож в игре с «Сочи» вообще оформил ассистентский хет-трик, и это лишь подтверждает, в каком тонусе находится атакующая мощь коллектива. Плюс надёжная вратарская линия: и Фукале, и Демченко в порядке. Если где у минчан и случаются сбои — так это в отдельных эпизодах в обороне, но уровень атаки перекрывает эти шероховатости.

«Амур» сейчас переживает качели и по результатам, и по качеству игры. Да, у команды четыре победы и четыре поражения в последних восьми матчах, но ключевой момент — это серия тяжелейших выездных матчей, и сейчас хабаровчане уже на финише этого турне, проведя подряд встречи с «Барысом», ЦСКА и «Северсталью». Все три схватки стали для «Амура» новыми поражениями. И если где-то можно было говорить о равной игре, то ощущение усталости, вымотанности и нехватки глубины состава — уже очевидно. «Амур» мало забивает и находится на четвёртом месте с конца во всей лиге по количеству заброшенных шайб. Команда играет аккуратно, стараясь цепляться за моменты, но на фоне утомления и высокого темпа минчан удержать плотность и энергичность будет крайне сложно. Такая игра на выезде — это дополнительный минус.

Чего я жду от матча? В прошлом сезоне команды провели между собой два матча, и оба выиграл Минск: в сентябре 3:0 и в декабре 5:2. И сейчас тенденции похожи: минчане набирают, играют на кураже, на своём льду, заряжены и в отличной форме. «Амур» же подъезжает уставшим после серии поражений без необходимой свежести и глубины. Жду уверенного давления от динамовцев, активного хоккея и попыток «Амура» сыграть максимально аккуратно, но под тяжестью обстоятельств это может сломаться», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».