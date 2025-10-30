«Тампа-Бэй» — «Даллас»: прогноз Николая Чегорского на матч НХЛ

Журналист Николай Чегорский дал прогноз на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Даллас».

Ставка: ТБ 5.5 за 1.73.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 31 октября 2025, пятница. 02:00 МСК Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Не начался Даллас Старз Даллас Кто победит в основное время? П1 X П2

«Тампа-Бэй» выпуталась из серии поражений и одержала три победы подряд. Недавно Никита Кучеров преодолел отметку в 1000 очков в регулярных чемпионатах, а в следующем матче с «Нэшвиллом» (5:2) набрал 2 (1+1) очка.

«Даллас» очень результативно играет на выезде. Только в одной из четырёх гостевых встреч этого сезона «Старз» забросили меньше трёх шайб. Всего они поразили ворота соперников на чужом льду 14 раз (3,5 гола за игру).

Моя ставка: ТБ 5.5 шайбы с коэффициентом 1.73», — приводит слова Чегорского «РБ Спорт».