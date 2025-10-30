«Миннесота» — «Питтсбург»: ставка Николая Чегорского на игру НХЛ
Журналист Николай Чегорский дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» — «Питтсбург».
Ставка: ТБ 6 за 1.95.
НХЛ — регулярный чемпионат
31 октября 2025, пятница. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
«Миннесота» продолжает страдать из-за проблем в обороне. Уже четыре матча подряд команда в основное время пропускает минимум три шайбы. В каждой из домашних встреч этого сезона «Уайлд» пропускали более трёх голов, всего в их воротах побывало 19 шайб за четыре игры.
«Питтсбург» в новом сезоне провёл 11 матчей, в восьми из них выигрывала ставка на ТБ 5.5. Также в пяти из шести встреч в гостях «Пингвинз» забрасывали более трёх шайб.
Моя ставка: ТБ 6 с коэффициентом 1.95», — приводит слова Чегорского «РБ Спорт».
