«Миннесота» — «Питтсбург»: ставка Николая Чегорского на игру НХЛ

Журналист Николай Чегорский дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» — «Питтсбург».

Ставка: ТБ 6 за 1.95.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 31 октября 2025, пятница. 03:00 МСК Миннесота Уайлд Сент-Пол Не начался Питтсбург Пингвинз Питтсбург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Миннесота» продолжает страдать из-за проблем в обороне. Уже четыре матча подряд команда в основное время пропускает минимум три шайбы. В каждой из домашних встреч этого сезона «Уайлд» пропускали более трёх голов, всего в их воротах побывало 19 шайб за четыре игры.

«Питтсбург» в новом сезоне провёл 11 матчей, в восьми из них выигрывала ставка на ТБ 5.5. Также в пяти из шести встреч в гостях «Пингвинз» забрасывали более трёх шайб.

Моя ставка: ТБ 6 с коэффициентом 1.95», — приводит слова Чегорского «РБ Спорт».