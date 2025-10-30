Скидки
«Торпедо» — «Лада»: прогноз Владимира Гучека на игру КХЛ в Нижнем Новгороде

Телеведущий Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — «Лада».

Ставка: победа «Торпедо» и ТБ 4.5 за 2.25.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 октября 2025, четверг. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Третья игра между данными командами за 12 дней. «Торпедо» выглядит явным фаворитом, учитывая турнирное положение и общее состояние дел в коллективе. Однако совсем недавно именно тольяттинцы смогли дома прервать собственную серию поражений в матче с нижегородцами. «Торпедо» пока что идёт в лидерах, достигая результата, но той лёгкости, которая была присуща нижегородцам на старте регулярного чемпионата этого сезона, нет. Но при этом команда Исакова обыграла «Автомобилист» с преимуществом в три шайбы, забросив семь раз за шестьдесят минут.

«Лада» же продолжает метаться из стороны в сторону в поисках своего будущего, расторгая контракты с представителями тренерского штаба и игроками, попадающими в список тех, с кем тольяттинцы хотят немедля расстаться. Иногда приходят редкие победы, но всё это чаще всего сменяется дежурными поражениями.

Прогнозирую, что в этом матче будет победа нижегородского «Торпедо», которое просто очевидно сильнее соперника. Тем более хозяевам надо будет вернуть должок «Ладе» за досадное поражение в Тольятти несколько дней назад. Обе команды обязательно забросят, так как игра в обороне у тех и у других не является сильной стороной. Коллективы наберут на двоих больше четырёх шайб, однако «Торпедо» безапелляционно в данном матче заберёт два очка в основное время и будет готовиться к более трудным играм», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

