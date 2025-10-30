«Эдмонтон» — «Рейнджерс»: ставка Дарьи Мироновой на встречу НХЛ

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч НХЛ «Эдмонтон» — «Рейнджерс».

Ставка: победа «Эдмонтона» в матче за 1.66.

«Девятая команда Запада принимает 14-ю Востока. «Ойлерз» вернулись домой после двух выездных матчей — 2:3 в Сиэтле и 3:4 в овертайме в Ванкувере, а также одержали волевую победу над «Ютой» (6:3). «Эдмонтон» забросил пять шайб во втором периоде. Дома команда действительно способна собраться, она одержала три победы в четырёх матчах. Трижды пробивался тотал больше 6.5. У Василия Подколзина 5 (1+4) очков в 11 играх. Пока что его ротируют по разным звеньям, но это скорее связано с поиском оптимального состава. «Ойлерз» не совсем надёжны в обороне, пропустили 35, но и столько же забили. Благо гости буксуют в атаке. У команды четвёртое большинство в НХЛ, что станет неприятным испытанием для нью-йоркцев.

Соперники пересеклись в Нью-Йорке в середине октября — 2:0 в пользу «Ойлерз». В целом история очных встреч очень разная с плавающими результатами. В этой паре стоит обратить внимание на детали и состояние на данный момент. «Рейнджерс» потихоньку превратились в середнячков и с каждым сезоном испытывают всё больше проблем с результативностью. С новым тренерским штабом команда стала ещё более пресной. По продуктивности «Рейнджерс» показывают 30-й результат из 32 команд (2,2 гола за игру).

Форма «Эдмонтона» лучше, есть территориальное преимущество и солидная атака, а «Рейнджерс» продолжают падать вниз по наклонной. Помимо проблем и нестабильности со всех сторон, команда проведёт третий матч на выезде. Ранее «Рейнджерс» уступили в Калгари (1:5) и одолели «Ванкувер» (2:0). Победный результат остался на плечах вратаря Куика. Команда на выезде одержала четыре победы в шести играх. Это хороший показатель, но, учитывая все проблемы, гости не внушают доверия и легко проваливаются. «Рейнджерс» не в лучшей форме, поэтому «Эдмонтону» стоит воспользоваться ситуацией», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».