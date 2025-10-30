Законопроект об информировании о рисках в ставках приняли в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий букмекеров информировать клиентов о рисках ставок на спорт.

Документ предусматривает появление в рекламе букмекеров обязательного предупреждения о том, что участие в азартных играх не гарантирует получение выигрыша, может привести к потере денежных средств и нанести вред жизни и здоровью.

Для радиорекламы продолжительность предупреждения должна составлять не менее 3 секунд, для телепрограмм — не менее 5 секунд, при этом предупреждение должно занимать не менее 7% площади кадра. В рекламе, распространяемой другими способами, оно должно занимать не менее 10% рекламной площади.

Кроме того, букмекеры должны будут размещать на главной странице сайта эту информацию, которая должна будет занимать не менее 7% страницы, а также баннер с информацией о возможности инвестирования свободных денежных средств.

Елси документ примут в нынешнем виде, он вступит в силу с 1 марта 2026 года.