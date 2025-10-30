Скидки
В Госдуме предложили в 100 раз увеличить штрафы за приём ставок при самозапрете

В Госдуме предложили в 100 раз увеличить штрафы за приём ставок при самозапрете
Комментарии

Ко второму чтению законопроекта о штрафах за приём ставок при действующем самозапрете в Госдуму предложили поправки, которые увеличивают наказание в 100 раз, сообщает ТАСС.

Проект поправок разработал депутат Госдумы, член комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко. Он предложил увеличить штрафы в стократном размере. Если первоначально планировалось наказывать должностных лиц на сумму 10-30 тыс. рублей, то новые поправки предусматривают штраф в размере 1-3 млн рублей. Для юридических лиц размер также вырос в 100 раз — с 50-100 тыс. рублей до 5-10 млн рублей.

