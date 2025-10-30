Дональд Трамп запустит платформу прогнозов

Компания Trump Media & Technology Group Corp. заявила о планах запустить новый сервис Truth Predict. Это платформа для торговли прогнозными контрактами, где пользователи смогут делать ставки на исходы политических событий, экономических показателей, цен на сырьевые товары и результаты спортивных событий.

Бета-тестирование проекта начнут в ближайшее время в социальной сети Truth Social, после чего последует полноценный запуск в США. В дальнейшем Truth Predict будет работать по всему миру.

«С Truth Predict мы дадим обычным американцам возможность использовать мудрость толпы, превращая свободу слова в реальные действия», — заявил председатель совета директоров и генеральный директор Trump Media Девин Нуньес.