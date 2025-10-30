Скидки
«Пиза» — «Лацио»: ставки и прогнозы на матч Серии А

30 октября 2025 года в матче 9-го тура Серии А сыграют «Пиза» и «Лацио». Встреча состоится на стадионе «Арена Гарибальди — Ромео Анконетани» в Пизе. Начало — в 22:45 мск.

Италия — Серия А . 9-й тур
30 октября 2025, четверг. 22:45 МСК
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение римлянам. Поставить на победу «Лацио» можно с коэффициентом 2.10, а шансы «Пизы» оценили в 3.75. Ничья идёт с коэффициентом 3.20.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.25, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.65. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.97. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу римлян за 6.50.

«Пизе» пока тяжело в Серии А после повышения. После восьми матчей она находится на предпоследнем месте, набрав всего четыре очка. Все четыре ничьих были добыты в матчах с серьёзными соперниками — «Аталантой» (1:1), «Фиорентиной» (0:0), «Вероной» (0:0) и «Миланом» (2:2).

«Лацио» находится в двух очках от еврокубковой зоны. Начало сезона для подопечных Маурицио Сарри было тяжёлым, но в последних четырёх матчах они не знают поражений. Победили «Дженоа» (3:0) и «Ювентус» (1:0), а вничью сыграли с «Торино» (3:3) и «Аталантой» (0:0).

