«Хетафе» — «Жирона»: определён фаворит матча чемпионата Испании

31 октября в матче 11-го тура испанской Примеры сыграют «Хетафе» и «Жирона». Встреча состоится на стадионе «Колисеум» в Хетафе. Начало — в 23:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Хетафе» можно с коэффициентом 2.17, а шансы «Жироны» оценили в 4.10. Ничья идёт с коэффициентом 2.95.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.60, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.47.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.20. Гол в каждом тайме оценивается в 2.25. Наиболее вероятный счёт — ничья 0:0 за 5.50.