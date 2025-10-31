Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Хетафе» — «Жирона»: прогноз на матч Ла Лиги

«Хетафе» — «Жирона»: прогноз на матч Ла Лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Прогноз на матч 11-го тура чемпионата Испании «Хетафе» — «Жирона» от автора «Чемпионата» Максима Ермакова.

Ставка: «Жирона» победит за 4.10.

Материалы по теме
Претендентов четверо, фаворит — «Зенит». Кто станет чемпионом РПЛ?
Претендентов четверо, фаворит — «Зенит». Кто станет чемпионом РПЛ?

«Хетафе» оправдывает статус середняка и даже находится в двух очках от зоны еврокубков. В 10 матчах этого сезона Примеры подопечные Хосе Бордаласа одержали четыре победы и столько же раз проиграли. У «Жироны» всё намного хуже: последнее место. Зато лидирует по количеству пропущенных голов — 22. Худшая игра в обороне и ничуть не лучше реализация — девять забитых мячей. Однако есть причины считать, что Мичел Санчес скоро поднимет команду со дна.

Последние пять матчей в Примере получились весьма удачными. Команда сыграла вничью с «Атлетиком» (1:1), «Эспаньолом» (0:0), «Овьедо» (3:3), победила «Валенсию» (2:1) и продемонстрировала конкурентный футбол с «Барселоной» (1:2). В дерби сопернику повезло забить победный мяч в добавленное время.

Состав у «Жироны» вполне достойный. Даже Аксель Витсель демонстрирует хорошую форму, забив через себя «Барселоне». Постепенно адаптируется к Испании украинец Владислав Ванат. 39-летний Кристиан Стуани очень полезен в атаках. Вернулись в состав после травм Виктор Цыганков и Аззедин Унаи — это серьёзное усиление.

Предлагаем поставить на то, что «Жирона» выиграет у «Хетафе». Постепенно подопечные Мичела Санчеса подбираются к оптимальной форме, у них качественный состав, в котором есть молодые и очень опытные футболисты. Благодаря такому балансу получится выйти из кризиса. «Хетафе», в свою очередь, забил слишком много в Кубке Испании, из-за чего может расслабиться и испытать проблемы с реализацией в игре Примеры.

Материалы по теме
Два ударника устроят рубку! Чего ждать от UFC Fight Night 263
Два ударника устроят рубку! Чего ждать от UFC Fight Night 263
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android