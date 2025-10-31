«Хетафе» — «Жирона»: прогноз на матч Ла Лиги

Прогноз на матч 11-го тура чемпионата Испании «Хетафе» — «Жирона» от автора «Чемпионата» Максима Ермакова.

Ставка: «Жирона» победит за 4.10.

«Хетафе» оправдывает статус середняка и даже находится в двух очках от зоны еврокубков. В 10 матчах этого сезона Примеры подопечные Хосе Бордаласа одержали четыре победы и столько же раз проиграли. У «Жироны» всё намного хуже: последнее место. Зато лидирует по количеству пропущенных голов — 22. Худшая игра в обороне и ничуть не лучше реализация — девять забитых мячей. Однако есть причины считать, что Мичел Санчес скоро поднимет команду со дна.

Последние пять матчей в Примере получились весьма удачными. Команда сыграла вничью с «Атлетиком» (1:1), «Эспаньолом» (0:0), «Овьедо» (3:3), победила «Валенсию» (2:1) и продемонстрировала конкурентный футбол с «Барселоной» (1:2). В дерби сопернику повезло забить победный мяч в добавленное время.

Состав у «Жироны» вполне достойный. Даже Аксель Витсель демонстрирует хорошую форму, забив через себя «Барселоне». Постепенно адаптируется к Испании украинец Владислав Ванат. 39-летний Кристиан Стуани очень полезен в атаках. Вернулись в состав после травм Виктор Цыганков и Аззедин Унаи — это серьёзное усиление.

Предлагаем поставить на то, что «Жирона» выиграет у «Хетафе». Постепенно подопечные Мичела Санчеса подбираются к оптимальной форме, у них качественный состав, в котором есть молодые и очень опытные футболисты. Благодаря такому балансу получится выйти из кризиса. «Хетафе», в свою очередь, забил слишком много в Кубке Испании, из-за чего может расслабиться и испытать проблемы с реализацией в игре Примеры.