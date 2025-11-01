Скидки
«ПСЖ» — «Ницца»: букмекеры оценили шансы команды Луиса Энрике

«ПСЖ» — «Ницца»: букмекеры оценили шансы команды Луиса Энрике
1 ноября 2025 года в матче 11-го тура французской Лиги 1 сыграют «ПСЖ» и «Ницца». Встреча состоится на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало — в 19:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Парижа. Поставить на победу «ПСЖ» можно с коэффициентом 1.35, а шансы «Ниццы» оценили в 9.00. Ничья идёт с коэффициентом 6.00.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.85.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.72. Гол в каждом тайме доступен за 1.45.

Наиболее вероятный счёт — победа «ПСЖ» со счётом 2:0.

