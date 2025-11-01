«Зенит» — «Локомотив»: букмекеры предсказали точный счёт

1 ноября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге «Зенит» примет «Локомотив». Это центральный матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Стартовый свисток — в 20:15 мск.

Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.57, что приблизительно составляет 64% вероятности.

Ничья идёт за 4.63, а победа «Локомотива» оценивается в 6.16.

Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 2.36, а тотал больше 2.5 гола — с коэффициентом 1.69. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.71.

Наиболее вероятный исход — ничья 1:1 за 7.90. На победу «Зенита» со счётом 2:0 выставлен коэффициент 8.00, а точный счёт 1:0 в пользу хозяев доступен за 8.20.