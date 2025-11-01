Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Зенит» — «Локомотив»: букмекеры предсказали точный счёт

«Зенит» — «Локомотив»: букмекеры предсказали точный счёт
Комментарии

1 ноября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге «Зенит» примет «Локомотив». Это центральный матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Стартовый свисток — в 20:15 мск.

Материалы по теме
Война за трон РПЛ: «Зенит» проверит амбиции «Локомотива»
Война за трон РПЛ: «Зенит» проверит амбиции «Локомотива»

Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.57, что приблизительно составляет 64% вероятности.

Ничья идёт за 4.63, а победа «Локомотива» оценивается в 6.16.

Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 2.36, а тотал больше 2.5 гола — с коэффициентом 1.69. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.71.

Наиболее вероятный исход — ничья 1:1 за 7.90. На победу «Зенита» со счётом 2:0 выставлен коэффициент 8.00, а точный счёт 1:0 в пользу хозяев доступен за 8.20.

Материалы по теме
Претендентов четверо, фаворит — «Зенит». Кто станет чемпионом РПЛ?
Претендентов четверо, фаворит — «Зенит». Кто станет чемпионом РПЛ?
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android