«Зенит» — «Локомотив»: прогноз на игру в Санкт-Петербурге

Прогноз на матч чемпионата России «Зенит» — «Локомотив» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: ничья за 4.80.

Логично, конечно же, будет ждать инициативу со стороны хозяина поля. Высокий прессинг, розыгрыш через короткий пас и рывки Мостового и Луиса Энрике за спины — всё будет при подопечных Сергея Семака.

Для «Локомотива» шансы — в быстрых переходах в атаку после потерь хозяев и после стандартов. Баринов и форварды активно будут бороться в штрафной. Что-то можно будет взять из дерби с ЦСКА.

Баланс сил очень тонкий. Форма петербуржцев на своём поле и в целом слегка перевешивает в их пользу, но гости не просто так претендуют на участие в чемпионской гонке. Прогнозируем, что встреча завершится вничью. У «Зенита» отлично работает прессинг и есть вариативность в атаке за счёт глубокого состава, а «Локомотив» до сих пор ни разу не проиграл. Ожидаем плотный матч. Счёт — 1:1 или 2:2.