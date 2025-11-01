Скидки
Названы шансы «Ливерпуля» прервать серию поражений в игре с «Астон Виллой»

Названы шансы «Ливерпуля» прервать серию поражений в игре с «Астон Виллой»
1 ноября 2025 года в матче 10-го тура АПЛ сыграют «Ливерпуль» и «Астон Вилла». Встреча состоится на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало — в 23:00 мск.

Шесть из семи последних встреч во всех турнирах закончились поражениями подопечных Арне Слота.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Ливерпуля» можно с коэффициентом 1.62, а шансы «Астон Виллы» оценили в 5.20. Ничья идёт с коэффициентом 4.40.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.35.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.62.

