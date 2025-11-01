«Ливерпуль» — «Астон Вилла»: прогноз на матч АПЛ

Прогноз на матч 10-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Астон Вилла» от автора «Чемпионата» Максима Ермакова.

Ставка: «Астон Вилла» не проиграет за 2.35.

Что происходит с действующим чемпионом Англии? Даже Арне Слот не может чётко объяснить причины чёрной полосы. Утверждает, что у него не такая большая глубина состава, а календарь — тяжёлый. Но ведь не у него одного такой плотный график. Как сообщает Opta Sport, с 27 сентября «Ливерпуль» проиграл больше матчей во всех соревнованиях, чем любая другая команда в топ-5 лигах Европы.

Бирмингемская команда после тяжёлого старта сезона набрала бешеный темп и выиграла четыре матча подряд в АПЛ — у «Фулхэма» (3:1), «Бёрнли» (2:1), «Тоттенхэма» (2:1) и «Манчестер Сити» (1:0). В Лиге Европы обыграла «Болонью» (1:0) и «Фейеноорд» (2:0), но сенсационно уступила «Гоу Эхед Иглс» (1:2). Хотя как раз после этого победила команду Хосепа Гвардиолы и сняла с себя давление.

Гениальный Унаи Эмери может гордиться своим планом на игру с «Манчестер Сити», но впереди не менее сложный соперник. «Ливерпуль» хоть и пропускал минимум по два мяча в пяти из семи последних встреч, но способен взорваться в атаке в любой момент, как это было с «Айнтрахтом». Поэтому важно выстроить качественную игру от обороны, чтобы не проиграть. Думаем, это по силам гостям в данный момент.