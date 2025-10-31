Скидки
ЦСКА — «Пари НН»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ

ЦСКА — «Пари НН»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ
Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Пари НН».

Ставка: победа ЦСКА с форой (-1.5) за 2.07.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
31 октября 2025, пятница. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«ЦСКА сейчас очки стали даваться сложнее. Все уже научились играть с ними, понимают, что нельзя раскрываться, обнажать зоны. Но насколько «Пари НН» готов к такому футболу. Шпилевский долгое время рассказывал, какую игру он хотел бы видеть, но ничего толком не получалось, очки набирали с трудом. В последнем туре перестроились против «Балтики», сыграли в три центральных. И было неплохо, могли победить. Действовали жёстко в отборе, такое раньше нечасто они демонстрировали. Тем не менее всё равно 0:0. Сейчас матч гостевой. Наверняка тактику оставят эту же. Но, насколько я видел, «Пари» всё равно не вжимается в штрафную, не играет глубоко, как действовали «Крылья» в прошлом туре против ЦСКА. Свои зоны, на мой взгляд, армейцы отыщут.

Если ЦСКА забьёт быстро, дальше всё может вырасти в разгром. «Пари НН» пойдёт отыгрываться, а команде Челестини только это и нужно. Но даже если совсем уж быстрого гола не будет, ЦСКА всё равно раскачает «Нижний». Позиционно он обороняется плохо, главный тренер к этому и не стремится.

Так что здесь ставлю на победу ЦСКА минимум в два мяча», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

