ЦСКА — «Пари НН»: прогноз Константина Генича на матч 14-го тура РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Пари НН».

Ставка: ЦСКА забьёт 2-3 гола за 1.95.

«14-й тур Мир РПЛ стартует матчем в Москве: ЦСКА будет принимать «Пари НН». Нижегородцы в прошлом туре сыграли вничью 0:0 с «Балтикой», и очень неплохо смотрелась команда Алексея Шпилевского, перейдя на игру в три центральных защитника. По схеме 3-4-3 нижегородцы действовали: не исключено, что и в этом матче в похожем стиле «Пари НН» постарается остановить легковесную атаку ЦСКА. ЦСКА против таких соперников испытывает трудности, и матч прошлого тура с «Крыльями», и до этого с «Балтикой» — тому свидетельство. Не так-то просто будет армейцам.

Я думаю, что ЦСКА надо постараться забить очень быстрый гол в ворота «Пари НН», а потом заставить уже нижегородцев раскрыться. Я думаю, что минимум два ЦСКА забить должен, но не больше трёх мячей.

Мой прогноз на этот матч — «ЦСКА забьёт 2-3 гола» за 1.95. Наверняка какие-то изменения по составу у ЦСКА будут, вряд ли будет играть Алеррандро, скорее всего, сыграет Мусаев. Это, на мой взгляд, усилит группу атаки армейского клуба», — приводит слова Генича «РБ Спорт».