ЦСКА — «Пари НН»: прогноз Дмитрия Градиленко на игру РПЛ в Москве

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Пари НН».

Ставка: сухая победа ЦСКА за 2.21.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
31 октября 2025, пятница. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Первый матч 14-го тура РПЛ состоится в Москве. На «ВЭБ Арене» ЦСКА принимает«Пари НН». Гости после шести поражений подряд в официальных матчах наконец-то не проиграли. В 13-м туре на своём поле победить не удалось, при неплохой игре не сумели забить «Балтике», но и не пропустили. Ничья 0:0, считаю, неплохой для них результат. Это первый матч из 12 последних, когда «Пари НН» не пропустил в свои ворота. Но при этом нижегородцы опустились в таблице на последнее место, в их активе семь очков при девяти забитых и 23 пропущенных мячах.

Хозяева поля — третьи в таблице, и в случае победы минимум на сутки займут первое место, в чём я совершенно не сомневаюсь. Состав стабилен, результаты хорошие, в последних пяти матчах в чемпионате четыре победы и одно поражение от «Локомотива». И в этом матче армейцы, конечно же, победят.

Один из вариантов прогноза — «Пари НН» не забьёт. У армейцев оборона одна из лучших в лиге, по моему мнению. Они «разберутся» с Босельи, который забил за Нижний Новгород больше половины голов в чемпионате, и не пропустят.

Я выберу, пожалуй, вариант с победой ЦСКА всухую. Уверен в победе армейцев, уровень футболистов у них намного сильнее, да и статистика матчей между командами говорит об этом — пять последних игр армейцы побеждали. «Пари НН» — удобный для них соперник. Но выбор за вами, удачи!» — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».

