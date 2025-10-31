ЦСКА — «Пари НН»: ставка Семёна Зигаева на игру 14-го тура РПЛ

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Пари НН».

Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.14.

«Пару недель назад московские армейцы потерпели разгромное поражение от «Локомотива» 0:3, которое лишило команду Фабио Челестини первой строчки в РПЛ. Красно-синие отреагировали уверенной победой над «Акроном» в Кубке России, которая позволила им выйти в плей-офф с первой строчки. А в прошлые выходные армейцы принимали «Крылья Советов». Если первый тайм получился близким, во втором у хозяев было колоссальное преимущество, а вот забить удалось лишь раз. Но для победы этого хватило.

«Пари НН» в середине сентября дома обыграл «Оренбург», тот успех стал лишь третьим в сезоне, но с тех пор команда Алексея Шпилевского не побеждает. На прошлой неделе в решающем матче Кубка России за право выйти в Путь регионов нижегородцы проиграли «Ростову» в гостях и участие в турнире завершили. А вот в РПЛ, даже несмотря на ничью в прошлом туре с «Балтикой», «Пари НН» опустился на последнюю строчку в таблице.

С одной стороны, армейцы набрали неплохой ход, шесть побед в семи играх, но при этом все успехи если и не натужные, то совсем непростые. Нижегородцы в октябре проиграли почти всё, но с разницей больше, чем в один мяч только в Ростове-на-Дону. Команда Челестини после перерывов частенько прибавляет, поэтому тут предлагаю выбрать вариант с разницей таймов», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».