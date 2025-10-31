Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

ЦСКА — «Пари НН»: ставка Алексея Гасилина на игру чемпионата России 31 октября

ЦСКА — «Пари НН»: ставка Алексея Гасилина на игру чемпионата России 31 октября
Аудио-версия:
Комментарии

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Пари НН».

Ставка: ТМ 2 за 3.40.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
31 октября 2025, пятница. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Пари НН» плох в атаке — нулевая ничья с «Балтикой» и минимальное поражение от «Акрона» (0:1) в последних двух матчах. Моменты вроде есть, но реализации не хватает. Один Босельи пытается тащить нижегородцев, но нападающие не используют свои шансы. Вряд ли «Пари НН» сможет забить одной из лучших оборон страны.

У ЦСКА более высокий уровень и стабильность — команда занимает третье место в РПЛ. В матче с «Крыльями» у ворот армейцев практически не было моментов, забить тоже удалось только однажды. С такими нападающими, как Алеррандро и Мусаев, красно-синие вряд ли могут рассчитывать на большое количество голов. Думаю, увидим примерно повторение игры с самарцами, поэтому поставлю с небольшой подстраховкой на тотал меньше 2», — приводит слова Гасилина «Ставка ТВ».

Материалы по теме
ЦСКА — «Пари НН». Никакого чуда не произойдёт
ЦСКА — «Пари НН». Никакого чуда не произойдёт
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android