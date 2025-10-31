ЦСКА — «Пари НН»: ставка Алексея Гасилина на игру чемпионата России 31 октября

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Пари НН».

Ставка: ТМ 2 за 3.40.

«Пари НН» плох в атаке — нулевая ничья с «Балтикой» и минимальное поражение от «Акрона» (0:1) в последних двух матчах. Моменты вроде есть, но реализации не хватает. Один Босельи пытается тащить нижегородцев, но нападающие не используют свои шансы. Вряд ли «Пари НН» сможет забить одной из лучших оборон страны.

У ЦСКА более высокий уровень и стабильность — команда занимает третье место в РПЛ. В матче с «Крыльями» у ворот армейцев практически не было моментов, забить тоже удалось только однажды. С такими нападающими, как Алеррандро и Мусаев, красно-синие вряд ли могут рассчитывать на большое количество голов. Думаю, увидим примерно повторение игры с самарцами, поэтому поставлю с небольшой подстраховкой на тотал меньше 2», — приводит слова Гасилина «Ставка ТВ».