«Салават Юлаев» — «Адмирал»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Адмирал».

Ставка: «Адмирал» не проиграет за 1.79.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 31 октября 2025, пятница. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

«Уфимцы будто щёлкнули внутренний рубильник, и команда ожила. После болезненной серии поражений «Салават Юлаев» набирает обороты: четыре победы подряд, и каждая была добыта упорным трудом. Сначала уфимцы обыграли со счетом 3:2 «Трактор», затем уверенно разобрали «Сибирь» 5:2, «Нефтехимик» 2:1 и, наконец, исполнили настоящее представление на «Уфа-Арене» против «Адмирала» 6:1. Команда Виктора Козлова играет с эмоциями, скоростью и внутренним огнём. Молодёжь не просто вписалась, сейчас она ведёт за собой. Александр Жаровский — это настоящее открытие старта сезона, юный форвард набрал уже 12 очков в 12 матчах. Плюс на Уфу повлиял важнейший символический момент, такой как возвращение Шелдона Ремпала и покупка Девина Броссо. Несмотря на финансовые трудности, клуб сделал громкий шаг, и это вдохнуло жизнь не только в раздевалку, но и во всех болельщиков. «Салават Юлаев» как феникс, который восстаёт из пепла и прямо сейчас карабкается обратно в зону плей-офф уже с девятой строчки Востока. Эта команда с характером, и она снова в игре.

«Адмирал» идёт рядом, сейчас он на 10-й строчке Востока, и эта позиция отлично отражает весь эмоциональный фон команды, которая сейчас проживает игры внатяг, но с характером. Последняя встреча с «Салаватом» стала болезненной, и моряки явно проглотили это с комом в горле. Однако важно помнить контекст: затяжная выездная серия, три поражения подряд, причём дважды от мощного «Ак Барса», который переживает 11-матчевую серию побед, и постоянные перелёты, которые ломают ритм любой команды. Но есть нюанс, Леонид Тамбиев — это тренер, который умеет будить зверя в своих игроках. Он не позволит повториться такой игре, и гости точно выйдут с жёстким настроем, вязким хоккеем и акцентом на дисциплину. У этой команды есть гордость, и есть желание вернуться на Дальний Восток хотя бы с одной победой.

Чего я жду от игры? Я жду напряжения, принципиальности, ответного удара от «Адмирала» и уверенности у «Салавата». Уфимцы сейчас на волне, играют ярко и душевно, но дальневосточники не забудут 1:6. Это будет игра эмоций, одна команда хочет доказать, что её подъём неслучаен, другая — что она не слабее и не готова терпеть поражение два раза подряд.

«Салават Юлаев» в последнее время хорош, но «Адмирал» после чувствительного поражения отдаст все силы для того, чтобы завершить выезд на мажорной ноте и поквитаться с обидчиком за 1:6. Тем более Леонид Тамбиев умеет огорчать уфимцев. Поэтому здесь большой диапазон выбора, от аккуратного — Х2 с приличным коэффициентом; среднего — форы 2 (0); до рискованного — победы гостей в основное время. Я в заключительный день месяца пойду от простого — Х2», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».