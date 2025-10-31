«Трактор» — «Барыс»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ в Челябинске

Телеведущий Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Трактор» — «Барыс».

Ставка: ТБ 5.5 за 2.07.

«Кто бы мог предположить перед сезоном, что «Трактор» и «Барыс» 31 октября будут находиться на соседних строчках в турнирной таблице Восточной конференции? Наверное, таких людей найдётся откровенно мало. «Трактор» до сих пор находится в поисках себя, результаты, особенно после прошлого сезона, кажутся плачевными. С другой стороны, коллектив сильно обновился в летнее межсезонье. Это, правда, не отменяет того факта, что челябинцам не удаётся мощь своей атакующей модели конвертировать в какую-нибудь победную серию.

«Барыс» справедливо находится на седьмой строчке Востока, постоянно озираясь назад. Ведь там дальневосточные команды, которые вожделеют подняться выше. Ещё и «Салават Юлаев» набирает обороты после провального старта регулярного чемпионата.

Прогнозирую, что в этой игре всё сведётся к атакующим действиями обоих коллективов. Оборона — не их сильная сторона, за счёт которой можно вытаскивать равные матчи. А этот будет именно таким, в котором вполне себе возможна и ничья по итогам 60 минут основного времени встречи. «Трактору» любая победа сейчас на вес золота, а для «Барыса» важно закончить небольшую трёхматчевую выездную серию двумя очками и приблизиться на расстояние одного укола до своего соперника по этому противостоянию», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».