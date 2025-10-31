Скидки
«Автомобилист» — «Сибирь»: прогноз Артура Хайруллина на игру КХЛ 31 октября

«Автомобилист» — «Сибирь»: прогноз Артура Хайруллина на игру КХЛ 31 октября
Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» — «Сибирь».

Ставка: победа «Автомобилиста» за 1.55.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 октября 2025, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«До сих пор удивляет, почему «Сибирь» после прошлого сезона не сделала ничего, чтобы сохранить в составе вратаря Дениса Костина. Он отлично выглядит в «Торпедо», а вот с подписанным на его место Луи Доминге уже хотят расстаться. Канадец откровенно не выручает и, когда был травмирован Антон Красоткин, Доминге не спас команду.

Серия поражений новосибирцев насчитывает уже пять матчей, и пока не видно, за счёт чего она может прерваться. Команда Вячеслава Буцаева выглядит абсолютно разобранной, не спасают и опытные лидеры Скотт Уилсон, Владимир Ткачёв и Никита Сошников. А проваливших старт сезона Валентина Пьянова и Владимира Бутузова уже выставили на обмен.

А вот «Автомобилист» свой последний матч выиграл в Челябинске у «Трактора» по буллитам. Дома екатеринбуржцы выигрывают уже пять встреч подряд, и, даже несмотря на обилие травмированных (Максим Осипов, Никита Трямкин, Сергей Зборовский и Рид Буше), показывают неплохой хоккей.

Очевидно, что именно екатеринбуржцы будут фаворитами предстоящей встречи — они хоть и не слишком стабильны, но в целом класс команды выше. Так что особых шансов у новосибирцев на Урале не вижу», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».

Новости. Ставки
Все новости RSS

