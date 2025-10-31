«Локомотив» — СКА: прогноз Владимира Гучека на игру КХЛ в Ярославле

Телеведущий Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — СКА.

Ставка: победа СКА в матче за 3.01.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 31 октября 2025, пятница. 19:30 МСК Локомотив Ярославль Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Центральная встреча дня. Однако вывеска в данном случае замыливает глаз реальности — все привыкли, что и те, и другие борются исключительно за самые высокие места в рамках регулярного чемпионата. Хотя в случае со СКА уже стоило и отвыкнуть. Петербуржцы смогли дважды подряд победить в предыдущих матчах, но одолели-то соперников, мягко скажем, другого уровня. Ими были скромные «Сибирь» и «Сочи». До этого серии по пять и три матча без побед с перерывом на 2:1 с «Автомобилистом» и голом-фантомом. Игорь Ларионов чуть подправил положение дел в команде с психологической точки зрения за счёт успехов в играх с аутсайдерами, но нужна дичь покрупнее.

Охотники из Северной столицы выдвинулись в Ярославль, где, конечно же, никто ничего просто так не отдаст. Тем более «Локомотив» дважды в этой регулярке одолел армейцев с Невы как дома, так и на выезде. В Ярославле местная команда всегда по-особенному сильна, она будто подпитывается энергией трибун, заряжающих её на новые свершения. В турнирной таблице у «Локомотива» всё относительно неплохо: одно набранное очко — и они вновь становятся первыми на Западе.

Но в этой встрече видится самая настоящая сенсация. А какой результат, кроме победы СКА, удивит поклонников хоккея? Пора Ларионову и его подопечным, оскалившись, побороться за победу в большой игре. СКА пока что находится вне зоны матчей на вылет, это должно подстегнуть коллектив к попытке вытащить из себя всё, что только можно найти. А, может быть, и ещё больше. Время СКА пришло, воспользуется ли им тренерский штаб армейцев?» — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».