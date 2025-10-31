«Аугсбург» — «Боруссия» Д: прогноз Семёна Зигаева на игру Бундеслиги

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Бундеслиги «Аугсбург» – «Боруссия» Д.

Ставка: победа «Боруссии» и её тотал больше 2.5 за 2.60.

«Аугсбург» этим летом сменил главного тренера, вместо Йесса Торупа команду возглавил Сандро Вагнер, который до этого самостоятельно работал лишь в «Унтерхахинге», да и то уже давно. С тех пор он помогал Юлиану Нагельсману в сборной Германии, а ещё ему 37 лет, хотя этим в Бундеслиге никого не удивить. На этой неделе «Аугсбург» вылетел из Кубка Германии во втором раунде, уступив дома «Бохуму». В Бундеслиге тоже дела идут так себе, после восьми туров команда Вагнера набрала семь очков и находится в шаге от опасной зоны стыковых матчей.

«Боруссия» из Дортмунда второй раунд, в отличие от своего ближайшего соперника, смогла преодолеть. Команда Нико Ковача играла во Франкфурте, судьба встречи решалась в серии пенальти. «Айнтрахт» бил хуже, реализовав лишь две попытки. Что касается Бундеслиги, несмотря на поражение от «Баварии», «Боруссия» идёт в группе преследователей мюнхенской команды. А ещё есть Лига чемпионов, где после трёх туров дортмундцы набрала семь очков и занимают шестую строчку в группе.

Кажется, в этом сезоне в немецкой Бундеслиге 17 команд максимум рассчитывают на второе место, уж очень сильно выглядит нынешняя «Бавария». И команда Ковача — главный претендент на серебро, несмотря на нынешнее четвёртое место. «Аугсбург» в восьми турах смог победить лишь дважды, но только команды из нижней части, а тут даже при игре дома шансов маловато и на ничью», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».