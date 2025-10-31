Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Аугсбург» — «Боруссия» Д: прогноз Семёна Зигаева на игру Бундеслиги

«Аугсбург» — «Боруссия» Д: прогноз Семёна Зигаева на игру Бундеслиги
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Бундеслиги «Аугсбург» – «Боруссия» Д.

Ставка: победа «Боруссии» и её тотал больше 2.5 за 2.60.

Германия — Бундеслига . 9-й тур
31 октября 2025, пятница. 22:30 МСК
Аугсбург
Аугсбург
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Аугсбург» этим летом сменил главного тренера, вместо Йесса Торупа команду возглавил Сандро Вагнер, который до этого самостоятельно работал лишь в «Унтерхахинге», да и то уже давно. С тех пор он помогал Юлиану Нагельсману в сборной Германии, а ещё ему 37 лет, хотя этим в Бундеслиге никого не удивить. На этой неделе «Аугсбург» вылетел из Кубка Германии во втором раунде, уступив дома «Бохуму». В Бундеслиге тоже дела идут так себе, после восьми туров команда Вагнера набрала семь очков и находится в шаге от опасной зоны стыковых матчей.

«Боруссия» из Дортмунда второй раунд, в отличие от своего ближайшего соперника, смогла преодолеть. Команда Нико Ковача играла во Франкфурте, судьба встречи решалась в серии пенальти. «Айнтрахт» бил хуже, реализовав лишь две попытки. Что касается Бундеслиги, несмотря на поражение от «Баварии», «Боруссия» идёт в группе преследователей мюнхенской команды. А ещё есть Лига чемпионов, где после трёх туров дортмундцы набрала семь очков и занимают шестую строчку в группе.

Кажется, в этом сезоне в немецкой Бундеслиге 17 команд максимум рассчитывают на второе место, уж очень сильно выглядит нынешняя «Бавария». И команда Ковача — главный претендент на серебро, несмотря на нынешнее четвёртое место. «Аугсбург» в восьми турах смог победить лишь дважды, но только команды из нижней части, а тут даже при игре дома шансов маловато и на ничью», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android